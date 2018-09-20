Головин вошел в заявку "Монако" на пятничный матч чемпионата Франции с "Нимом"

ТАСС, 20 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вошел в заявку команды на матч чемпионата Франции с "Нимом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что россиянин может дебютировать за команду в матче с "Нимом", но сыграет не более 20 минут.

"Монако" дома встретится с "Нимом" в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 сентября, начало - 21:45 мск. "Монако" после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав 5 очков.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.