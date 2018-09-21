Тренер: эмоции не позволили дзюдоистке Кузютиной побороться за награду ЧМ в Баку

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2016 года дзюдоистка Наталья Кузютина настолько расстроилась проигрышу в четвертьфинале чемпионата мира в Баку, что уступила в утешительной схватке, не сумев побороться даже за бронзовую медаль турнира. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер женской сборной России Дмитрий Морозов.

В первом поединке в категории до 52 кг Кузютина выиграла у румынки Андреа Читу, затем одержала досрочную победу над Эвелин Чопп (Швейцария), но затем уступила японке Аи Сисиме. В утешительном поединке за право побороться за бронзовую медаль Кузютина проиграла бронзовому призеру ОИ-2012 Шарлин ван Сник из Бельгии.

"Наталья Кузютина - суперпрофессионал, супернадежная, она большая чемпионка. Но эмоционально она была готова выиграть у японки, а проиграв так расстроилась, что не смогла остаться собой на татами, такое бывает. Надо учитывать, что и ван Сник - не простая девочка, она является призером Олимпийских игр", - сказал Морозов.

Тренер отметил, что Кузютина получила достаточно спорное замечание в схватке с бельгийской соперницей. "Мне кажется, не было у нее шидо (наказание в дзюдо за незначительное нарушение - прим. ТАСС), Наталья бросилась на соперницу, пошла вперед, когда ей дали замечание. Не должно такого быть", - подчеркнул главный тренер.

"Что делать дальше? Дальше нужно оставаться самой собой на сто процентов. Она сейчас самая лучшая в команде, я уверен, что она с этим справится. Она работает, делает все абсолютно правильно, проигрыш - это неприятно, но не трагедия", - добавил Морозов.

Кузютина является бронзовым призером Олимпиады-2016, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырежды она становилась чемпионкой Европы.