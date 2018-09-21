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ЧМ-2018 по дзюдо

Тренер: дзюдоистка Казарина выбыла на ранней стадии ЧМ из-за недооценки соперницы

Россиянка в первом круге выиграла у кореянки Да Соль Пак, во втором по замечаниям уступила американке Анжелике Дельгадо

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Юлия Казарина, выступающая в весовой категории до 52 кг, проиграла уже во втором круге чемпионата мира в Баку, поскольку недооценила свою соперницу. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер женской сборной России Дмитрий Морозов.

Казарина в первом круге выиграла у кореянки Да Соль Пак, во втором по замечаниям уступила американке Анжелике Дельгадо.

"Казарина выиграла первую схватку у очень серьезной соперницы, а во второй, думаю, случилась недооценка ситуации. Судя по тому, как она провела схватку с кореянкой, Юлия была намного сильнее Дельгадо. Установка "сейчас эта схватка закончится - поборемся дальше" - такое часто и у многих бывает, к сожалению", - сказал Морозов.

Казарина является бронзовым призером чемпионата Европы в Казани (2016).

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