Тренер: дзюдоистка Казарина выбыла на ранней стадии ЧМ из-за недооценки соперницы

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Юлия Казарина, выступающая в весовой категории до 52 кг, проиграла уже во втором круге чемпионата мира в Баку, поскольку недооценила свою соперницу. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер женской сборной России Дмитрий Морозов.
Казарина в первом круге выиграла у кореянки Да Соль Пак, во втором по замечаниям уступила американке Анжелике Дельгадо.
"Казарина выиграла первую схватку у очень серьезной соперницы, а во второй, думаю, случилась недооценка ситуации. Судя по тому, как она провела схватку с кореянкой, Юлия была намного сильнее Дельгадо. Установка "сейчас эта схватка закончится - поборемся дальше" - такое часто и у многих бывает, к сожалению", - сказал Морозов.
Казарина является бронзовым призером чемпионата Европы в Казани (2016).