Турнир по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов - 2018" открылся в Барнауле

БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов - 2018" стартовал в Барнауле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участие в соревнованиях принимают 47 спортсменов из 12 стран мира, среди которых россияне Андрей Крайтор, Александр Дьяченко, Иван Штокалов, Евгений Луканцов, Кирилл Шамшурин, Кирилл Ляпунов, Михаил Павлов, Елена Анюшина, Наталья Подольская, Ирина Андреева, Кира Степанова, Дарья Харченко, Ксения Курач и Олеся Ромасенко.

На церемонии открытия губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что Барнаул на несколько дней станет центром мировой гребли. "Барнаул впервые принимает такие масштабные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, как "Кубок чемпионов", эти старты вызывают невероятный интерес. Я хотел бы поблагодарить спортсменов из разных стран мира, благодаря участию которых мировой центр гребли на несколько дней переместился к нам на Алтай", - сказал он.

Также Томенко выразил благодарность Международной федерации каноэ за решение провести такой крупный турнир на Алтае. "Хочу выразить надежду, что соревнования пройдут на самом высоком уровне, что зрители и болельщики получат удовольствие в эти дни. Конечно, количество людей, которые интересуются греблей на байдарках и каноэ, количество молодежи, которая, может быть, зажжется идеей достичь вершин в этом виде спорта, многократно увеличится", - добавил губернатор.

Почетным участником церемонии открытия стал вице- президент Международной федерации каноэ Томас Конецко. "В течение двух дней мы собираемся показать всему миру великолепный спорт, и мы рады, что событие проходит в таком прекрасном городе, как Барнаул. Я хочу выразить признательность от лица международной федерации и от лица всех спортсменов, что мероприятие имеет место на Алтае. Мы рады гостеприимно встречать лучших атлетов по гребле на Алтае", - сказал он.

"Эти соревнования не только прекрасная возможность рассказать об этом виде спорта всему миру, но также дать миру узнать о таком прекрасном регионе, как Алтайский край", - заключил он. "Кубок чемпионов" завершится в 22 сентября.