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Каноисты Ромасенко и Крайтор выиграли гонку на 100 метров на "Кубке чемпионов"

Вторыми стали латвиец Вадим Коробков и канадка Катарин Венсан, третьими - венгр Йонатан Хайду и представительница Болгарии Станилия Стаменова

БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Россияне Андрей Крайтор и Олеся Ромасенко стали победителями "Кубка чемпионов" в гребле на каноэ на дистанции 100 метров в миксте. Соревнования проходят в Барнауле.

Спортсмены показали время 20,376 секунды. Вторыми стали латвиец Вадим Коробков и канадка Катарин Венсан, третьими - венгр Йонатан Хайду и представительница Болгарии Станилия Стаменова. Оба дуэта показали одинаковое время - 20,676 секунды.

В соревнованиях байдарочников победили россиянин Кирилл Ляпунов и польская спортсменка Марта Вальчикевич со временем 17,685 секунды. Второе место заняли россиянин Олег Гусев и словачка Ивана Младкова (17,843), третье - испанец Карлос Аревало и шведка Линнеа Стенсилс (17,955).

"Кубок чемпионов" по гребле на байдарках и каноэ завершится 22 сентября.

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