Российский теннисист Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2) в пользу австрийского спортсмена, посеянного на турнире под первым номером. Матч продолжался 2 часа 8 минут.

В полуфинале Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (5).

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.