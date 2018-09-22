Соглашение о создании центра развития водных видов спорта FINA подписано в Казани

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Подписано соглашение о создании центра развития водных видов спорта в партнерстве с Международной федерацией плавания (FINA) в Казани. Документ подписали в субботу министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент FINA Хулио Маглионе, передает корр. ТАСС с места событий.

"Центр будет располагаться на базе нашего училища олимпийского резерва. Его оператором выступит АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Регламент работы следующий - FINA разошлет заявки, мы их будем обрабатывать, и я думаю, что до конца года мы сформируем первый пул спортсменов, которые здесь начнут учиться. То есть, начало процесса [его работы] можно будет констатировать в начале следующего года", - сказал журналистам Леонов.

На базе центра будут проводиться тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA, будут организованы школа FINA для обучения официальных лиц в шести дисциплинах, программа сертификации тренеров, международные семинары.

В Казани регулярно проводятся соревнования под эгидой FINA, а также республиканские и российские соревнования по водным видам спорта. Помимо чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году здесь проводятся этапы Мировой серии по прыжкам в воду, а с 2018 года начали проходить этапы Кубка мира по плаванию. В 2017 году Татарстан победил в борьбе за право принимать чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года.