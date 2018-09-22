Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

Всего на данное звание претендуют 10 спортсменов, в том числе польская метательница молота Анита Влодарчик, специализирующаяся на многоборье бельгийка Нафиссату Тиам, греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и хорватская метательница диска Сандра Перкович.

Голосование в данной номинации продлится до 5 октября.

25-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2018 году она впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Также в 2018 году она выиграла чемпионат мира в помещении, который прошел в Бирмингеме. За последние два года она только однажды не сумела стать первой на соревнованиях, когда на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате 13 июля заняла третье место, до этого в активе Ласицкене было 45 побед подряд.