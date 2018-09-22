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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

Голосование в данной номинации продлится до 5 октября
Мария Ласицкене Сергей Савостьянов/ТАСС
Мария Ласицкене
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).

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Всего на данное звание претендуют 10 спортсменов, в том числе польская метательница молота Анита Влодарчик, специализирующаяся на многоборье бельгийка Нафиссату Тиам, греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и хорватская метательница диска Сандра Перкович.

Голосование в данной номинации продлится до 5 октября.

25-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2018 году она впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Также в 2018 году она выиграла чемпионат мира в помещении, который прошел в Бирмингеме. За последние два года она только однажды не сумела стать первой на соревнованиях, когда на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате 13 июля заняла третье место, до этого в активе Ласицкене было 45 побед подряд.

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