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Боец ММА, депутат гордумы Красногорска Монсон победил в грэпплинге на День города

Поединок был организован на ринге, установленном на поле стадиона "Зоркий"
Джеффр Монсон Александр Рюмин/ТАСС
Джеффр Монсон
© Александр Рюмин/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА), депутат гордумы Красногорска от партии "Единая Россия" Джефф Монсон одержал победу удашающим приемом над американцем Тимом Сильвией по правилам грэпплинга в рамках Дня города. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий. Это был первый бой Монсона в статусе гражданина РФ.

Поединок был организован на ринге, установленном на поле стадиона "Зоркий". 47-летний Монсон и 42-летний Сильвия боролись по правилам грэпплинга (вид единоборств, где запрещены любые удары). Всего в программе соревнований в Красногорске запланировано шесть поединков в формате ММА.

Монсон получил гражданство РФ после соответствующего указа президента России 28 мая 2018 года. В ММА он провел 85 боев, одержал 60 побед. Он является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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