Австриец Тим стал вторым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале он обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:4, 6:3 за 1 час 26 минут. Тим посеян на турнире под первым номером, Баутиста-Агут - под пятым.

В финале Тим встретится со словаком Мартином Клижаном, который ранее в субботу обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.