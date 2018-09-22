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Футбол в Германии

"Бавария" нанесла "Шальке" четвертое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенского клуба
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 22 сентября. "Бавария" обыграла "Шальке" со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась в Гельзенкирхене.

Мячи забили Хамес Родригес (8-я минута) и Роберт Левандовский (64).

"Шальке" является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Бавария" продлила победную серию до четырех матчей и лидирует в таблице с 12 очками.

Результаты других матчей субботы:

"Аугсбург" - "Вердер" - 2:3

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 1:3

"Герта" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 4:2

"Нюрнберг" - "Ганновер" - 2:0

"Хоффенхайм" - "Боруссия" (Дортмунд) - 1:1.

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