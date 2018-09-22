В Батуми стартует 43-я Всемирная шахматная олимпиада

ТАСС, 23 сентября. В грузинском Батуми в воскресенье стартует 43-я Всемирная шахматная олимпиада. Действующим чемпионом среди мужских команд является сборная США, у женщин - команда Китая.

Шахматная олимпиада проводится Международной шахматной федерацией (FIDE) раз в два года, первая прошла в 1927 году. Мужская сборная СССР становилась победителем 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, российская сборная - трижды. На турнире 2016 года россияне заняли третье место, россиянки остались за чертой призеров.

Сборная России в Батуми едет в оптимальном составе и, по словам экспертов, способна добиться успеха. Накануне вылета в Грузию с членами сборных команд России встретился президент РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент пожелал шахматистам успехов на Олимпиаде.

Сборная России способна на многое

Состав сборной России на бумаге выглядит внушительно. В состав мужской сборной вошли Сергей Карякин, Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. В составе женской команды выступят Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря. Член попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) и кандидат на пост президента FIDE Аркадий Дворкович назвал состав мужской сборной России звездным.

"Состав нашей мужской команды всегда достаточно звездный, но, к сожалению, наша команда в последние годы не попадала в форму, что называется, - заявил Дворкович в эфире телеканала "Матч ТВ". - Это вопрос, конечно, и приоритетов, и формирования команды. Уверен, что капитан и федерация извлекли уроки из прошлого".

"Посмотрим, все должно сложиться. А девушки, как всегда, будут доставлять хорошее настроение нашим болельщикам, они умеют это делать", - добавил Дворкович.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов особые надежды возлагает на Карякина. "У Сергея был психологический спад после того, как он упустил верный шанс стать чемпионом мира (в 2016 году Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону - прим. ТАСС). На Олимпиаде Сергей ставит перед собой самые высокие задачи", - сказал Карпов ТАСС.

Конкуренты российских шахматистов

Мужская сборная США остается одним из главных фаворитов турнира. В составе американской сборной и Фабиано Каруана (2-й номер рейтинга FIDE), и Уэсли Со (9), и Хикару Накамура (14). Традиционно сильны китайские сборные, как мужская, так и женская.

Одна из главных новостей Всемирной шахматной олимпиады - участие 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, который впервые за 12 лет сыграет в составе сборной Индии. "У нас сильная и ровная команда, и я с нетерпением жду начала турнира", - признавался в своем Twitter Ананд.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в Батуми не сыграет, так как будет готовиться к предстоящему матчу с Каруаной за шахматную корону, который пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится в воскресенье на Black Sea Arena в Шекветили. Игровыми днями станут 24-28 сентября, 30 сентября, 1-5 октября. 29 сентября будет выходным днем. Церемония закрытия пройдет 5 октября.