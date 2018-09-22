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Рябинский: Поветкин в поединке с Джошуа сражался до конца, претензий к нему нет

Глава компании "Мир бокса" заявил, что россиянин сумел продемонстрировать свои бойцовские качества
Александр Поветкин и Энтони Джошуа AP Photo/Matt Dunham
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин в поединке с британцем Энтони Джошуа сумел продемонстрировать свои бойцовские качества, по самоотдаче к нему претензий быть не может. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям.

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"Английская публика любит, когда боец сражается до конца, даже если он проигрывает. Саша сегодня сражался до конца. Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Но это бокс", - сказал Рябинский.

"Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше. Бой был супер", - добавил он.

На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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