Рябинский: Поветкин в поединке с Джошуа сражался до конца, претензий к нему нет

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин в поединке с британцем Энтони Джошуа сумел продемонстрировать свои бойцовские качества, по самоотдаче к нему претензий быть не может. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям.
"Английская публика любит, когда боец сражается до конца, даже если он проигрывает. Саша сегодня сражался до конца. Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Но это бокс", - сказал Рябинский.
"Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше. Бой был супер", - добавил он.
На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).