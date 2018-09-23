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Джошуа заявил, что Поветкин доставил ему много неприятностей во время боя

По словам британца, Поветкин - очень сильный соперник
Александр Поветкин и Энтони Джошуа EPA-EFE/SEAN DEMPSEY
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
© EPA-EFE/SEAN DEMPSEY

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа отметил действия российского боксера Александра Поветкина, который, по его словам, доставил ему много проблем во время поединка в Лондоне. Об этом он рассказал на пресс- конференции.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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"На этом уровне всегда тяжело, легких боев не бывает. Поветкин - топовый боец, нет сомнений, но мне удалось нокаутировать его. При этом я не искал нокаута, но инстинкт подсказал мне, что он теряет силы и мне надо лишь продолжать гнуть свою линию и довести дело до конца", - сказал Джошуа.

"Поветкин - очень сильный соперник, что он доказал хорошими левыми хуками, - добавил он. - Он был очень хорош, пройдя через середину, но не надо об этом беспокоиться, давайте беспокоиться о том, что произойдет 13 апреля (во время его следующего боя - прим. ТАСС)".

Британец отметил, что его следующим соперником может стать победитель поединка Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер, который состоится 1 декабря.

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