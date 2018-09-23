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Организатор: похолодание положительно отразится на результатах Московского марафона

Участники двух забегов стартовали при моросящем дожде и температуре воздуха не выше 15 градусов тепла
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Похолодание и дождь, пришедшие на смену жаркой для конца сентября погоде, должны положительно отразиться на спортивных результатах, которые покажут в воскресенье участники Московского марафона. Об этом сообщил журналистам директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

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Участники Московского марафона стартовали при моросящем дожде и температуре воздуха, не превышающей 15 градусов по Цельсию. Днем ранее в столице России светило солнце и было очень тепло. В середине субботы столбик термометра поднимался до 25 градусов, что стало температурным рекордом для этого дня.

"Сегодняшняя погода на результатах должна отразиться только в лучшую сторону. Когда идет спокойный моросящий дождь, качество самого забега только улучшается", - считает Тарасов.

"Но на количестве участников такое резкое ухудшение погоды, думаю, может негативно отразиться. Однако истинных поклонников бега никакая погода не испугает. В этом году во время Ночного забега шел ливень и шквальный ветер, но все это не отпугнуло наших участников", - заметил директор Московского марафона.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли около 30 тысяч человек.

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