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Участники Московского марафона съедят девять тонн бананов и выпьют 85,8 тыс. литров воды

Также для участников двух забегов подготовили 3500 кг яблок и более трех тонн апельсинов
Участники шестого Московского марафона во время забега у стадиона "Лужники" Сергей Фадеичев/ТАСС
Участники шестого Московского марафона во время забега у стадиона "Лужники"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона 2018 года подготовили для его участников 85,8 тыс. литров воды, девять тонн бананов, 3500 кг яблок и более трех тонн апельсинов. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт двух забегов (42,2 км и 10 км) вышли около 30 тысяч любителей бега, из которых две с половиной тысячи - иностранцы.

"На дистанции расположено 13 пунктов питания, - отметил собеседник агентства. - Будет использовано 9 тысяч килограммов бананов, 3,5 тысячи кг яблок, 3 тысячи 150 кг апельсинов, 85,8 тыс. литров воды и 255 тысяч стаканчиков, 4 тысячи литров изотоника и 16 тысяч литров безалкогольного пива".

На дистанции будут работать 24 машины скорой помощи.

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