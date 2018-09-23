Участники Московского марафона съедят девять тонн бананов и выпьют 85,8 тыс. литров воды

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона 2018 года подготовили для его участников 85,8 тыс. литров воды, девять тонн бананов, 3500 кг яблок и более трех тонн апельсинов. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт двух забегов (42,2 км и 10 км) вышли около 30 тысяч любителей бега, из которых две с половиной тысячи - иностранцы.
"На дистанции расположено 13 пунктов питания, - отметил собеседник агентства. - Будет использовано 9 тысяч килограммов бананов, 3,5 тысячи кг яблок, 3 тысячи 150 кг апельсинов, 85,8 тыс. литров воды и 255 тысяч стаканчиков, 4 тысячи литров изотоника и 16 тысяч литров безалкогольного пива".
На дистанции будут работать 24 машины скорой помощи.