Никитин и Седова стали победителями 10-километровой дистанции на Московском марафоне

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в беге на 1500 метров Владимир Никитин стал победителем забега на 10 км, который проходил в рамках Московского марафона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Никитин преодолел дистанцию за 28 минут 47 секунд, второе место занял Денис Васильев (30.26), третье - Артур Бурцев (30.34).
У женщин дистанцию выиграла победительница Мемориала Знаменских - 2018 Елена Седова. Она преодолела дистанцию за 33 минуты 23 секунды, второе место заняла Светлана Симакова (33.24), третье - Ирина Сергеева (33.27).
Позднее определятся победители у мужчин и женщин на марафонской дистанции.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли около 30 тысяч человек.