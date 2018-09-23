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Никитин и Седова стали победителями 10-километровой дистанции на Московском марафоне

Владимир Никитин прибежал к финишу за 28 минут 47 секунд, Елена Седова показала время 33 минуты 23 секунды
Владимир Никитин Егор Алеев/ТАСС, архив
Владимир Никитин
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в беге на 1500 метров Владимир Никитин стал победителем забега на 10 км, который проходил в рамках Московского марафона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Никитин преодолел дистанцию за 28 минут 47 секунд, второе место занял Денис Васильев (30.26), третье - Артур Бурцев (30.34).

У женщин дистанцию выиграла победительница Мемориала Знаменских - 2018 Елена Седова. Она преодолела дистанцию за 33 минуты 23 секунды, второе место заняла Светлана Симакова (33.24), третье - Ирина Сергеева (33.27).

Позднее определятся победители у мужчин и женщин на марафонской дистанции.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли около 30 тысяч человек.

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