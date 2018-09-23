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Наследие ЧМ-2018

Инфантино заявил, что радовался чемпионату мира по футболу в России как ребенок

Глава Международной федерации футбола признался, что получил огромное удовольствие от турнира
Глава ФИФА Джанни Инфантино Михаил Метцель/ТАСС
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© Михаил Метцель/ТАСС

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в России вызвал у него неподдельную радость, которая свойственна детям. Об этом он заявил во время конференции ФИФА в Лондоне, которая посвящена итогам турнира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года принимали 11 российских городов с 14 июня по 15 июля. В финале турнира сборная Франции победила хорватов (4:2).

"Мы открыли новую страну, Россию, которую до этого не знали с этой стороны. Оказалось, что это страна, в которой вы можете окунуться в атмосферу футбольного праздника. У нас не было никаких инцидентов и проблем", - сказал Инфантино.

"Я получил огромное удовольствие от этого турнира, включая дождь, который пошел во время церемонии награждения. Я был рад как ребенок", - добавил он.

Сборная России на домашнем чемпионате дошла до четвертьфинала.

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Инфантино, ДжанниНаследие ЧМ-2018
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