Морозов: российские дзюдоистки еще сохраняют шансы на медали чемпионата мира в Баку

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Российские дзюдоистки пока не завоевали ни одной медали чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Баку, но еще сохраняют шансы на награды. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер команды Дмитрий Морозов.

Спустя четыре дня с начала турнира ни одна из российских спортсменок не смогла завоевать медаль, в том числе и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина. На счету мужчин одно серебро Роберта Мшвидобадзе в весовой категории до 60 кг.

"Каждая неудача очень индивидуальна в каждой весовой категории - кто-то действительно совершил ошибки, или, как это произошло в весовой категории до 48 кг с Сабиной Гилязовой, стал жертвой судейской ошибки. Молодые спортсменки имели право на ошибку, хотя это очень расстраивает, но проигрывали и те, кто знает, как доминировать и выигрывать, - отметил Морозов. - Но нужно понимать, что чемпионат мира - это не обычные соревнования, здесь зачастую то, чему учился, не всегда получается из-за эмоционального волнения".

"Конечно, отсутствие медали Кузютиной для нас главная сенсация, но каждый имеет право на ошибку, а ошиблась она здесь один единственный раз. Сейчас все девочки очень сильно расстроены, в том числе и потому, что понимают - они могли достичь намного большего. Но шансы на медали еще есть - остались две весовые категории - до 70 кг и до 78 кг. Будем надеяться, но предсказывать что-то трудно", - рассказал Морозов.

"Наши дзюдоистки понимают - это их ошибки, и исправлять их могут только они сами, мы можем только помочь, подсказать правильное направление. Но они все равно молодцы и герои, они сражались", - считает тренер.

В весовой категории до 70 кг сборную России представит Алена Прокопенко, в весе до 78 кг - Александра Бабинцева. В тяжелых весах на чемпионате мира россияне не выступят. Турнир завершится 27 сентября смешанным командным турниром.