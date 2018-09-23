Олимпийский чемпион Халмурзаев занял седьмое место на чемпионате мира по дзюдо

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Хасан Халмурзаев занял седьмое место на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Баку.

Ранее в воскресенье в четвертьфинале соревнований Халмурзаев проиграл немцу Доминику Ресселу. Рессел вышел в полуфинал, а 24-летний россиянин получил право побороться за бронзу. В первой схватке в утешительном турнире Халмурзаев проиграл поляку Дамьяну Шварновецкому и лишился шансов на медаль. Россиянин занял итоговое седьмое место.

Золото в весе до 81 кг завоевал иранец Саид Моллаи, в финале победивший японца Сотаро Фудзивару. Бронзовые медали выиграли турецкий дзюдоист Ведат Албайрак и немец Александер Викцерцак. Россиянин Аслан Лаппинагов в четвертом круге проиграл Албайраку и завершил борьбу на турнире.

В соревнованиях женщин в весовой категории до 63 кг победу одержала француженка Кларисс Агбеньену. Она стала трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе серебро Олимпиады, два серебра и бронза мировых первенств. Серебро выиграла японка Мику Тасиро, бронзовые медали завоевали словенка Тина Трстеняк и голландка Юль Франсен. Россиянки Дарья Давыдова и Екатерина Валькова завершили борьбу за медали на стадии третьего раунда.

Халмурзаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весе до 81 кг. На чемпионате мира в 2017 году он выиграл бронзу. Также он является чемпионом Европы (2016) и победителем Универсиады 2015 года.

Чемпионат мира в Баку завершится 27 сентября.