Тренер: российские дзюдоисты еще могут побороться за медали чемпионата мира в Баку

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо на данный момент довольствуется одной серебряной медалью чемпионата мира в Баку, но ей по силам выиграть награды в двух оставшихся весовых категориях - до 90 и до 100 кг. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер команды Хасанби Таов.

В первый день турнира серебряную медаль завоевал Роберт Мшвидобадзе в весовой категории до 60 кг, победитель Игр-2018 Беслан Мудранов проиграл во второй схватке. В следующие два дня россияне, выступавшие в весовых категориях до 66, 73 и 81 кг, не смогли выиграть наград.

"В оставшихся двух весовых категориях наши спортсмены могут биться за медали, я говорю о Михаиле Игольникове и Хусене Халмурзаеве в весе до 90 кг, а также о Кирилле Денисове и Ниязе Ильясове в весе до 100 кг. Серебро чемпионата мира - это хорошо, но мы сюда ехали бороться за золото в каждом весе", - сказал Таов.

В воскресенье в категории до 81 кг олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев проиграл в четвертьфинале немцу Доминику Ресселу, а в схватке за право побороться за бронзу досрочно уступил поляку Дамиану Шварновецкому. Аслан Лаппинагов выбыл в третьем круге.

"Начали хорошо, но оба остались без наград. Халмурзаев пропустил решающий бросок в поединке с немцем в дополнительное время, но на схватку с поляком вышел с хорошим настроем. И все-таки пропустил прием, - сказал тренер. - Хасан такой же спортсмен, как и все, если он олимпийский чемпион, это не значит, что он всегда будет выигрывать".

Таов отметил высокую конкуренцию на чемпионате мира. "Это спорт, это дзюдо, в котором сейчас очень высокая конкуренция. Все наши ребята в хорошей форме, но медалей добиться не удается, нужно анализировать и двигаться дальше, до Олимпиады есть время, все будет хорошо. К Играм у нас будет хорошая команда", - уверен специалист.