Семин заявил, что "в обязательном порядке" продолжит работу в "Локомотиве"

ТАСС, 23 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что продолжит работу с командой, отвечая на вопрос о возможной отставке. Слова специалиста приводит пресс-служба железнодорожников.

В воскресенье "Локомотив" на выезде проиграл санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 3:5. После восьми туров "Локомотив" занимает 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав девять очков. В девятом туре "Локомотив" 29 сентября примет грозненский "Ахмат".

"В обязательном порядке", - ответил Семин на вопрос, планирует ли он продолжать работать с "Локомотивом" после неудачного начала сезона.

"У "Зенита" было больше агрессии, мы проиграли много единоборств. Если говорить именно о физическом состоянии, то наша команда не уступила. Нужно смотреть статистику, кто сколько работал на поле. В единоборствах "Зенит" был лучше, особенно нападающий Артем Дзюба, он выиграл практически все мячи", - подвел итоги игры главный тренер "Локомотива".

"У нас есть определенные отрезки, когда мы играем хорошо, но есть отрезки, когда мы выпадаем из игры, из-за чего терпим поражения, - отметил Семин. - После чемпионского сезона было много факторов, которые мы не учли при подготовке, поэтому так тяжело входим в сезон. Но после успеха часто так бывает, нужно работать больше".

Также главный тренер "Локомотива" ответил на вопрос, будут ли применяться санкции к полузащитнику команды Дмитрию Тарасову. Футболист вышел на поле на 78-й минуте, но через четыре минуты был удален, получив две желтые карточки. "У каждого игрока бывают неудачи. Вторая желтая карточка - это сложный момент, Тарасов играл по- футбольному", - отметил Семин.