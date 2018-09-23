Рекорд посещаемости стадиона "ВЭБ-Арена" установлен на матче РПЛ ЦСКА - "Спартак"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рекорд посещаемости "ВЭБ- Арены", домашнего стадиона московского ЦСКА, установлен на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс- служба ЦСКА.

Встречу посетил 29 361 зритель. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен 12 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Тогда игру посетили 29 284 человека. "ВЭБ- Арена" вмещает 30 тыс. зрителей.

Во втором тайме матча ЦСКА - "Спартак" счет равный - 1:1.