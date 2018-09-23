РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Определились все участники третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Италии и Болграии.

В воскресенье были сыграны заключительные матчи второго группового раунда. В нем 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробились победители групп (сборные Италии, Бразилии, США и Польши), а также две лучшие команды из занявших вторые места (команды России и Сербии).

В третьем раунде шесть команд будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Россияне сыграют в группе I, их соперники станут известны позднее. Матчи третьего раунда пройдут 26, 27, 28 сентября в Турине.