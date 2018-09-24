Этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года прошел в Алма-Ате

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Этап эстафеты огня Универсиады в Красноярске прошел в понедельник в казахстанской Алма-Ате - столице соревнований 2017 года.

В торжественной церемонии встречи огня в Алма-Ате приняли участие представители администрации города, Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Автономной некоммерческой организации "Дирекция Красноярск 2019". Эстафета огня началась в 8:15 мск на площадке перед Дворцом спорта имени Балуана Шолака. Общая протяженность маршрута составила более двух километров.

Участники эстафеты пронесли огонь по проспекту Абая до Дворца республики. В беговом этапе эстафеты приняли участие 15 факелоносцев, среди которых статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по боксу Канат Ислам, чемпион зимних Азиатских игр 2011 года в прыжках на лыжах с трамплина Евгений Лёвкин, президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член исполкома FISU Кайрат Закирьянов и другие известные деятели спорта. Завершится алма-атинский этап эстафеты огня большим праздником на площади имени Абая перед Дворцом республики.

В Алма-Ату огонь привезли из итальянского Турина, где 20 сентября прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады 2019 года, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта (FISU). Город для старта огня выбран неслучайно - первая Универсиада состоялась именно здесь, в 1959 году.

После Алма-Аты огнь Универсиады отправится в Китай, эстафета пройдет 26 сентября в Харбине. В Россию огонь прибудет 29 сентября. Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года.

Россия в третий раз принимает Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.