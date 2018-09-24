Российские волейболисты в третьем раунде ЧМ сыграют с командами Бразилии и США

ТАСС, 24 сентября. Сборная России в третьем раунде чемпионата мира по волейболу сыграет с командами Бразилии и США. Жеребьевка данной стадии турнира прошла в понедельник.

В третьем раунде шесть команд разделены на две группы. Российская сборная сыграет в группе I. В группу J попали команды Италии, Польши и Сербии.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Матчи третьего раунда пройдут 26, 27, 28 сентября в Турине.

В первом раунде сборная России обыграла команды Австралии (3-0), Туниса (3-0) и Камеруна (3-0), но проиграла американцам (1-3) и сербам (2-3). Во втором раунде россияне победили во всех трех матчах, обыграв голландцев (3-0), итальянцев (3-2) и финнов (3-0).

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.