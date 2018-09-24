Скабелка: "Барыс" заинтересован в услугах хоккеиста "Динамо" Бойда

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" испытывает интерес к хоккеисту московского "Динамо" Дастину Бойду, которого российский клуб планирует выставить на драфт отказов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер казахстанской команды Андрей Скабелка.
Бойд не попадает в заявку "Динамо" на последние матчи текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пяти проведенных играх 32-летний нападающий не набрал результативных баллов. Как ранее заявил генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев, клуб планирует выставить казахстанского хоккеиста на драфт отказов.
"Конечно, он нам очень интересен. Это сильный игрок, мы бы не отказались видеть его в наших рядах. Но мы не можем с ним общаться, пока он полноценный игрок "Динамо", - сказал Скабелка.
"Завтра-послезавтра ситуация с Бойдом решится", - ответил на соответствующий вопрос коллега Скабелки из "Динамо" Владимир Воробьев.
Бойд пополнил состав "Динамо" летом 2017 года, до этого он с 2011 года выступал за "Барыс". До переезда в КХЛ форвард канадского происхождения играл в североамериканских лигах.
"Барыс" только в начале пути"
В воскресенье "Барыс" обыграл на выезде "Динамо" в овертайме со счетом 3:2.
"Последние встречи мы вытаскивали, хотя где-то выигрывали, где-то проигрывали. Важно, что ребята хотят сражаться за каждую шайбу, каждое очко. Мы в начале пути, команда только формируется", - сказал Скабелка.
Также главный тренер "Барыса" рассказал о состоянии канадского нападающего команды Кертиса Волка. "Не знаю, сколько он пропустит. Надеюсь, в следующей игре выйдет", - отметил специалист.
После девяти матчей КХЛ "Барыс" набрал 11 очков и расположился на шестом месте Восточной конференции. Следующий матч регулярного чемпионата казахстанская команда проведет в среду в Подольске против местного "Витязя".