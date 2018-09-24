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Лука Модрич стал лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии стал первым с 2007 года игроком, кому удалось оставить без титула лучшего футболиста планеты португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси
Лука Модрич EPA-EFE/NEIL HALL
Лука Модрич
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Хорват Лука Модрич стал лучшим футболистом минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду 33-летний полузащитник мадридского "Реала" получил на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне.

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Модрич стал первым с 2007 года игроком, кому удалось оставить без титула лучшего футболиста планеты португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые распределяли между собой эту награду последние 11 лет.

Модрич в прошлом сезоне в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Месси в этом году даже не оказалось в финальной тройке претендентов на победу. Помимо Модрича и его бывшего одноклубника Роналду, который в межсезонье сменил "Реал" на "Ювентус", На награду также претендовал египтянин Мохамед Салах, выступающий за "Ливерпуль".

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За хорвата проголосовали 29,05% респондента, в число которых вошли тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, болельщики, зарегистрированные на сайте ФИФА. Второе место в голосовании занял Роналду (19,08%) , третье - Салах (11,23%).

Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе является "Золотой мяч", учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. ФИФА впервые назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.

Премия, которая вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля 2017 года по июль 2018 года ("Золотой мяч" - по итогам календарного года). В Лондоне награждаются лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира, проходивший в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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