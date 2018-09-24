Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА отдал голос Роналду, Акинфеев - Мбаппе

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов при выборе лучшего игрока сезона-2017/18 на первое место поставил португальского нападающего Криштиану Роналду, капитан национальной команды Игорь Акинфеев - француза Киллиана Мбаппе. Это следует из опубликованных ФИФА результатов голосования.
В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. На ней было объявлено, что лучшим футболистом прошлого сезона стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
На награду также претендовал египтянин Мохамед Салах, выступающий за "Ливерпуль". За хорвата проголосовали 29,05% респондента, в число которых вошли тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, болельщики, зарегистрированные на сайте ФИФА. Второе место в голосовании занял Роналду (19,08%) , третье - Салах (11,23%).
В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул журналистов и пользователи интернета. Черчесов на второе место поставил Модрича, на третье - француза Антуана Гризмана. Акинфеев вслед за Мбаппе назвал Модрича и Салаха.
В голосовании журналистов Россию представлял корреспондент ТАСС Олег Кошелев. Его тройка полностью совпала с вариантом Черчесова - Роналду, Модрич, Гризманн.
Лучшим тренером сезона был признан Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. На первое место его поставили как Черчесов, так и Акинфеев. При этом капитан и вратарь российской сборной на третье место поставил Черчесова, который в опросе в итоге занял девятое место. Кошелев также поставил на первое место Дешама, на второе - бывшего тренера "Реала" Зинедина Зидана, на третье - тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.