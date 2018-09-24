Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА отдал голос Роналду, Акинфеев - Мбаппе

Черчесов стал девятым по итогам голосования за лучшего тренера года ФИФА

Главный тренер сборной России набрал 2,14% голосов, опередив Гарета Саутгейта (сборная Англии) и Массимилиано Аллегри ("Ювентус")

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