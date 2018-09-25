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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Глава ФТАР: сборная России по тяжелой атлетике будет бороться за медали на ЧМ-2018

Российские штангисты были лишены возможности выступить на прошлогоднем ЧМ из-за дисквалификации ФТАР
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике намерена бороться за награды на ноябрьском чемпионате мира в Ашхабаде. Такое мнение высказал журналистам президент Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов.

"Наша команда поедет в Ашхабад для того, чтобы доказать свою конкурентоспособность на мировом уровне, - сказал Агапитов. - Мы намерены бороться за награды турнира".

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 1 по 10 ноября. В 2017 году ЧМ прошел в американском Анахайме, российские штангисты были лишены возможности выступить на этом турнире из-за дисквалификации ФТАР, вызванной многочисленными допинговыми нарушениями штангистов в прошлые годы.

Срок дисквалификации ФТАР завершится 19 октября.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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