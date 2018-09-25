Вратарь "Спартака" Селихов вернулся к полноценным тренировкам после травмы

ТАСС, 25 сентября. Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов приступил к полноценным тренировкам после полученной в мае травмы. Соответствующие видеоролики с тренировки вратарь опубликовал в Instagram.
"Четыре месяца спустя", - прокомментировал сам Селихов видео, где он работает с одним из тренеров команды.
Селихов получил травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая. Из-за повреждения вратарь не смог попасть в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.
В сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 21 матче чемпионата России и пропустил 18 мячей.