{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вратарь "Спартака" Селихов вернулся к полноценным тренировкам после травмы

В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе

ТАСС, 25 сентября. Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов приступил к полноценным тренировкам после полученной в мае травмы. Соответствующие видеоролики с тренировки вратарь опубликовал в Instagram.

"Четыре месяца спустя", - прокомментировал сам Селихов видео, где он работает с одним из тренеров команды.

Селихов получил травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая. Из-за повреждения вратарь не смог попасть в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.

В сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 21 матче чемпионата России и пропустил 18 мячей.

Теги
Российский футбол
Российский штангист Беджанян из-за травмы не выступит на чемпионате мира
Турнир пройдет с 1 по 10 ноября
Читать полностью