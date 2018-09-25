В программу форума "Россия - спортивная держава" включены 32 мероприятия

ТАСС, 25 сентября. В деловую программу международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в октябре в Ульяновске, включены 32 мероприятия. Об этом рассказал министр спорта России Павел Колобков, слова которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

Во вторник состоялось заседание организационного комитета форума, в котором приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Алексей Кулаковский, статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ, секретарь оргкомитета Наталья Паршикова, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Сейчас активно идет регистрация участников форума, - сказал Колобков. - Получены заявки из 83 регионов страны, формирование списков участников продолжится до 1 октября. Местом проведения основных мероприятий форума станет дворец спорта "Волга-Спорт-Арена". Помимо того, будут работать открытые площадки на Соборной площади Ульяновска".

Колобков также отметил, что в деловую программу форума включены 32 мероприятия, включая два пленарных заседания, три дискуссионных сессии, девять круглых столов, три конференции и другие. "Повестка форума и первого пленарного заседания полностью посвящены проработке стратегических приоритетов по развитию физической культуры и спорта, выполнению программного указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" в части достижения количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% от доли населения страны", - сказал министр спорта.

"За день до открытия форума, 9 октября, Ульяновск примет эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которая в марте 2019 года состоится в Красноярске", - добавил Колобков, отметив также, что на площадках форума будут организованы выставочные экспозиции, а для участников и гостей разработаны спортивная и культурная программы.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, пропаганды здорового образа жизни. В 2018 году форум пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября.