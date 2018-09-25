Россиянка Бабинцева завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянка Александра Бабинцева стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 78 кг. Соревнования проходят в Баку.

В схватке за бронзовую медаль российская спортсменка одержала победу над китаянкой Ма Чжэньчжао. Еще одной обладательницей бронзы стала голландка Мархинде Веркерк.

Золото завоевала японка Сори Хамада, в финале победившая представительницу Нидерландов Гюше Стенхёйс.

Для российских дзюдоистов медаль стала второй на турнире. Ранее серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Роберт Мшвидобадзе.

Бабинцева является пятикратным бронзовым призером Универсиад. Чемпионат мира завершится 27 сентября.