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ЧМ-2018 по дзюдо

Россиянка Бабинцева завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо

В схватке за бронзовую медаль российская спортсменка одержала победу над китаянкой Ма Чжэньчжао

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянка Александра Бабинцева стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 78 кг. Соревнования проходят в Баку.

В схватке за бронзовую медаль российская спортсменка одержала победу над китаянкой Ма Чжэньчжао. Еще одной обладательницей бронзы стала голландка Мархинде Веркерк. 

Золото завоевала японка Сори Хамада, в финале победившая представительницу Нидерландов Гюше Стенхёйс.

Для российских дзюдоистов медаль стала второй на турнире. Ранее серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Роберт Мшвидобадзе.

Бабинцева является пятикратным бронзовым призером Универсиад. Чемпионат мира завершится 27 сентября.

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ЧМ-2018 по дзюдо
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