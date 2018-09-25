Дзюдоистка Бабинцева билась за медаль чемпионата мира в Баку "за всю команду"

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Алексадра Бабинцева на чемпионате мира в Баку билась за всю команду. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Россиянка, выступающая в весовой категории до 78 кг, в поединке за третье место одержала победу над китаянкой Ма Чжэньчжао. Ее бронза стала единственной наградой женской сборной России на турнире.

"Мне не верится, что у меня медаль - это мой первый чемпионат мира, и это настоящая эйфория. Все сложилось - и удачная жеребьевка, и правильный настрой. Особой уверенности придала победа во второй схватке над двукратным призером Олимпиад француженкой Одри Чемео, я поняла - я могу. Отступать было некуда, за всю команду боролась", - призналась Бабинцева.

Шанса побороться в финале Бабинцева лишилась, уступив в четвертьфинале турнира в дополнительное время голландке Маринде Веркерк, которая позднее также завоевала бронзовую медаль турнира. "Голден скор (дополнительное время - прим.ТАСС) - это тяжело и эмоционально, и физически. Побеждает тот, кто до конца работает на характере. Я сама допустила ошибку", - отметила россиянка.

"А в схватке с китаянкой за бронзу все было под контролем - разобрались, как с ней бороться. Но все-таки первую оценку дали ей. А потом услышала с трибун - "в партер, в партер", и перевела борьбу в партер, даже не помню. Когда судья поднял руку, я поняла - я победила, это было супер", - рассказала дзюдоистка.

Бабинцева поблагодарила тренеров за доверие. "Спасибо тренерам, они поверили в меня, надо было оправдывать их ожидания", - сказала Бабинцева.

Чемпионат мира завершится в Баку 27 сентября смешанным командным турниром.