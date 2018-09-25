{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА по буллитам победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы впервые в сезоне сумели одержать домашнюю победу
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему

В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.

ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. "Сочи", потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.

В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский "Спартак". "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо".

Результаты других матчей дня:

"Автомобилист" - "Локомотив" - 5:4 ОТ

"Металлург" - "Северсталь" - 2:1

"Динамо" (Рига) - "Йокерит" - 2:1 ОТ

"Слован" - "Спартак" - 1:4.

Футбол в Германии
"Фрайбург" нанес "Шальке" пятое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:0
Читать полностью