ЦСКА по буллитам победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.
ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. "Сочи", потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.
В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский "Спартак". "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо".
Результаты других матчей дня:
"Автомобилист" - "Локомотив" - 5:4 ОТ
"Металлург" - "Северсталь" - 2:1
"Динамо" (Рига) - "Йокерит" - 2:1 ОТ
"Слован" - "Спартак" - 1:4.