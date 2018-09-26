Члены оргкомитета "Россия - спортивная держава" проверят готовность Ульяновска к форуму

УЛЬЯНОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация представителей федерального оргкомитета форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября, на этой неделе оценит готовность региона к мероприятию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства региона.
"На этой неделе в регион приедут представители федерального оргкомитета форума "Россия - спортивная держава", чтобы на месте убедиться в готовности региона к проведению форума. Планируется также заседание итогового оргкомитета по результатам визита", - отметили в пресс- службе.
По данным пресс-службы, в городе сформирован перечень из 17 гостиниц, которые будут принимать гостей и участников мероприятия. К форуму в регионе подготовлены и спортивные объекты: отремонтирован стадион "Симбирск", построены физкультурный комплекс "Фаворит" и спортивно- оздоровительный комплекс "Авангард".
По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, в рамках форума будет организован матч с участием игроков сборной России по футболу. Ранее сообщалось, что во время мероприятий будет подписано соглашение с Российским футбольным союзом о программе развития футбола в Ульяновской области до 2030 года и пройдет презентация Университета футбола в регионе, который создается в рамках государственно-частного партнерства.
На данный момент завершается формирование деловой и культурной программы форума. Ранее ТАСС сообщал, что в деловую программу форума войдут 32 мероприятия, включая два пленарных заседания, три дискуссионных сессии, девять круглых столов, три конференции и другие.
В числе ключевых вопросов форума "Россия - спортивная держава" - развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.