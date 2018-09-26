Ларин: этап эстафеты огня Универсиады-2019 в Харбине прошел успешно

ДАЛЯНЬ /Китай/, 26 сентября. /ТАСС/. Участники эстафеты огня зимней Универсиады-2019 в среду успешно завершили ее международный этап в Харбине (провинция Хэйлунцзян, северо- восток КНР). Об этом сообщил ТАСС вице-консул РФ в Шэньяне (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай) Владимир Ларин.

"Этот этап прошел успешно: была проделана огромная организационная работа. Я был на многих китайских мероприятиях, но здесь видно, что все сделано с душой - и с нашей, и с их стороны", - прокомментировал он.

По словам вице-консула, КНР нацелена на развитие зимних видов спорта. "Прежде всего речь идет о горных лыжах, в приоритете и хоккей", - заметил Ларин. Он добавил, что по климатическим условиям Харбин оптимально подходит для этой задачи.

Харбинский этап эстафеты начался на территории горнолыжного курорта корпорации Wanda ("Ваньда"), где присутствовали президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, мэры Красноярска и Харбина Сергей Еремин и Сунь Чжэ соответственно, ректор Харбинского спортивного университета (ХСУ) Чжу Чжицян.

В этапе, завершившемся на территории ХСУ, приняли участие 29 человек - это количество оказалось в духе "эстафетного домино": российская часть начнется тоже под числом "29" - 29 сентября в Москве. Мероприятие затронет 30 городов РФ и завершится 1 марта в Красноярске.

XXIX зимняя Универсиада состоится именно там весной 2019 года. Эстафета огня 20 сентября стартовала в городе Турин (Италия), затем 24 сентября прошла в Алма-Ате (Казахстан), после чего ее принял Харбин.