Российские волейболисты проиграли бразильцам в первом матче третьего раунда ЧМ

ТАСС, 26 сентября. Сборная России проиграла команде Бразилии в первом матче третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу. Матч прошел в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу бразильцев. В следующем матче сборная России 27 сентября сыграет с командой США.

На третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступает в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.