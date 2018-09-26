Болельщики "Динамо" и "Торпедо" с повышенным ажиотажем встретили историческое дерби

Матч "Торпедо" - "Динамо" в 1/16 финала Олимп - Кубка России начался в 20:15 мск. Встреча проходит на стадионе "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, который вмещает 13 450 зрителей. Игра принципиальных соперников считается одним из самых ожидаемых событий месяца в российском футболе, а недолюбливающие друг друга болельщики команд подогревали интерес к противостоянию весьма необычными способами.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Болельщики московских "Динамо" и "Торпедо" начали собираться задолго до матча команд в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу и с повышенным ажиотажем ожидали начала столичного дерби. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Это обусловлено тем, что исторически фанаты "Динамо" имели дружественные отношения с московским ЦСКА, а "Торпедо" с другим столичным клубом - "Спартаком". Со временем к списку недоброжелателей автозаводцев (прозвище торпедовцев) присоединился и московский "Локомотив". Именно поэтому болельщики динамовцев с особыми эмоциями восприняли вылет "Торпедо" в первый дивизион в 2006 году, тем более это было оформлено в очной встрече команд.

С тех пор "Торпедо" стабильно обитает вне элиты российского футбола, за исключением сезона-2014/15. О нелегком этапе в истории автозаводцев им охотно напомнили все те же фанаты "Динамо", которые за несколько дней до матча Кубка пробрались на легендарный стадион на Восточной улице и разместили макет могилы, на которой 2006 год значился датой смерти автозаводцев. Представители черно- белых не оставили эту акцию без внимания и ответили колоритным видеороликом с участием футболистов команды и посылом "Торпедо" живее всех живых", несколько снизив предматчевое напряжение.

Больше, чем дерби

Примерно за два часа до начала матча у касс стадиона нельзя было наблюдать очередей из болельщиков обеих команд. На закрытых окошках красовалась надпись на английском языке о том, что все билеты проданы. Все дело в том, что они продавались в ограниченном количестве по причине отсутствия на стадионе СКУД (системы контроля управления доступа).