Болельщики "Динамо" и "Торпедо" с повышенным ажиотажем встретили историческое дерби

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Болельщики московских "Динамо" и "Торпедо" начали собираться задолго до матча команд в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу и с повышенным ажиотажем ожидали начала столичного дерби. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.
Матч "Торпедо" - "Динамо" в 1/16 финала Олимп - Кубка России начался в 20:15 мск. Встреча проходит на стадионе "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, который вмещает 13 450 зрителей. Игра принципиальных соперников считается одним из самых ожидаемых событий месяца в российском футболе, а недолюбливающие друг друга болельщики команд подогревали интерес к противостоянию весьма необычными способами.
Это обусловлено тем, что исторически фанаты "Динамо" имели дружественные отношения с московским ЦСКА, а "Торпедо" с другим столичным клубом - "Спартаком". Со временем к списку недоброжелателей автозаводцев (прозвище торпедовцев) присоединился и московский "Локомотив". Именно поэтому болельщики динамовцев с особыми эмоциями восприняли вылет "Торпедо" в первый дивизион в 2006 году, тем более это было оформлено в очной встрече команд.
С тех пор "Торпедо" стабильно обитает вне элиты российского футбола, за исключением сезона-2014/15. О нелегком этапе в истории автозаводцев им охотно напомнили все те же фанаты "Динамо", которые за несколько дней до матча Кубка пробрались на легендарный стадион на Восточной улице и разместили макет могилы, на которой 2006 год значился датой смерти автозаводцев. Представители черно- белых не оставили эту акцию без внимания и ответили колоритным видеороликом с участием футболистов команды и посылом "Торпедо" живее всех живых", несколько снизив предматчевое напряжение.
Больше, чем дерби
Примерно за два часа до начала матча у касс стадиона нельзя было наблюдать очередей из болельщиков обеих команд. На закрытых окошках красовалась надпись на английском языке о том, что все билеты проданы. Все дело в том, что они продавались в ограниченном количестве по причине отсутствия на стадионе СКУД (системы контроля управления доступа).
Особый градус матчу добавляли меры безопасности, предпринятые перед игрой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Торпедо", для предотвращения безопасности было задействовано около 800 сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии. Несмотря на это, уже за полтора часа до стартового свистка произошли первые задержания. Болельщики "Динамо", разгоряченные спиртными напитками, слишком рьяно выразили ненависть к команде хозяев матча и были сопровождены сотрудниками правоохранительных органов в отделение.
Запуск болельщиков на игру проходил под чутким контролем стюардов и начался за 50 минут до начала матча. Болельщики "Торпедо" Алексей и Роман в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что меры контроля слишком завышены. "Российский футбольный союз слишком серьезно отнесся к матчу, так как меры безопасности, на наш взгляд, завышены. Конечно, этот матч больше чем дерби, и мы сегодня победим 2:0, но после ухода нашего бывшего президента клуба [Александра Тукманова] мы стали сдержаннее вести себя на матчах", - сказал Роман.
Болельщики "Динамо" Игорь Авдеев и Павел Дорецкий в беседе с корреспондентом ТАСС посчитали, что подопечные главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова смогут преодолеть стадию 1/16 финала Олимп - Кубка России без особого труда. "Очень плохой запуск на стадион. Очень долгий контроль. Но это мелочи, ведь мы сегодня победим 3:1 и выйдем в следующий этап без особого труда", - сказал Павел.
Победитель матча "Динамо" - "Торпедо" на стадии 1/8 финала турнира сыграет с победителем пары "Химки" (Московская область) - "Рубин" (Казань).