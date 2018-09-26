"Реал" проиграл "Севилье" и не смог воспользоваться потерей очков "Барселоны"

ТАСС, 27 сентября. "Реал" на выезде разгромно уступил "Севилье" со счетом 0:3 в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Мадридцы не смогли воспользоваться осечкой "Барселоны", которая ранее проиграла "Леганесу" - 1:2.

У победителей забитыми мячами отметились Андре Силва (17-я и 21-я минуты) и Виссам Бен Йеддер (39). Для "Реала" это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают второе место, имея в своем активе 13 очков и проигрывая "Барселоне" по дополнительным показателям. "Севилья" благодаря победе поднялась на четвертую строчку, набрав 10 очков.

29 сентября "Реал" примет "Атлетико", "Севилья" в следующем туре в гостях сыграет с "Эйбаром".

В других матчах среды "Вильярреал" на выезде одержал крупную победу над "Атлетиком" - 3:0. "Барселона" проиграла "Леганесу" - 1:2. "Валенсия" дома сыграла вничью с "Сельтой" - 1:1.