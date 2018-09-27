Эдер: гол в ворота "Балтики" стал особенным, так как "Локомотив" одержал важную победу

ТАСС, 27 сентября. Забитый в ворота калининградской "Балтики" мяч во встрече 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу стал для нападающего московского "Локомотива" Эдера особенным, так как он помог команде выиграть и выйти в следующий раунд. Об этом футболист сказал в интервью пресс-службе клуба.

В среду "Локомотив" обыграл "Балтику" со счетом 3:2. Мяч Эдера, забитый на 87-й минуте ударом "ножницами" из-за пределов штрафной площади, позволил перевести встречу в дополнительное время, где подопечные Юрия Семина добились победы.

"Классный гол! Иногда такое бывает. Я уже забивал подобные мячи, сегодняшний же особенный, потому что команда одержала победу - невероятно горд и рад за всех нас", - сказал Эдер.

Также португальский футболист отметил, что победа над "Балтикой" придаст уверенности команде в следующих играх. "Конечно, этот результат очень важен с точки зрения командной психологии. Сейчас дела в чемпионате обстоят не самым лучшим образом, так что наш прогресс в Кубке может пойти на пользу и в ближайшей перспективе помочь нам исправить положение в премьер-лиге. Кубок - отличная возможность попасть в еврокубки, поборемся за него и за более высокие места в лиге", - добавил португалец.

"Локомотив" летом 2017 года взял Эдера у французского "Лилля" в аренду сроком на один год. В прошлом сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. Эдер забил победный гол в матче чемпионата России против петербургского "Зенита", после которого "Локомотив" оформил чемпионство. Перед началом нового сезона португалец подписал с московским клубом полноценный контракт.

Железнодорожники прервали свою серию из четырех игр без побед в официальных матчах, причем в последних трех встречах они пропустили 10 голов. В 1/8 финала Олимп - Кубка России "Локомотив" сыграет с красноярским "Енисеем". Встреча пройдет 31 октября.