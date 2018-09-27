Шипулин заявил, что готов пропустить начало Кубка мира ради подготовки к ЧМ по биатлону

ТАСС, 27 сентября. Российский биатлонист Антон Шипулин понимает, что ему необходимо будет пропустить первые месяцы сезона, в том числе первые этапы Кубка мира, ради подготовки к чемпионату мира. Слова спортсмена приводит "Калашников Media".

Ранее 31-летний Шипулин рассказал, что еще не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру. Также он сообщал, что его физическая форма в данный момент находится в ужасном состоянии.

"Конечно, будет внутри что-то корежить, я же боец, я буду смотреть на все те уплывающие очки, которые мне машут рукой, - прокомментировал Шипулин перспективу пропуска первых этапов Кубка мира. - Я уже настолько привык с первых этапов Кубка мира стараться сражаться, испытывать это чувство гонок, к которому я не так давно начал испытывать симпатию. Но понимаю, что я очень много пропустил, что мне необходимо это сделать. И готов сделать этот шаг, чтобы подготовиться к главному старту - чемпионату мира".

Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря в Поклюке (Словения). Чемпионат мира по биатлону в 2019 году пройдет в шведском Эстерсунде (7-17 марта).

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.