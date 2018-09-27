Счетная палата назвала использование пяти центров спортивной подготовки неэффективным

ТАСС, 27 сентября. Загруженность пяти федеральных центров спортивной подготовки в 2015-2017 годах в среднем составляла не более 60% их годовой мощности, что говорит о неэффективном использовании имеющейся инфраструктуры. Об этом говорится в бюллетене, размещенном на официальном сайте Счетной палаты.
Счетная палата проверила деятельность пяти федеральных спортивно-тренировочных центров подготовки сборных команд России ("Озеро Круглое", "Юг Спорт", "Крымский", "Новогорск", "Ока").
"В 2015-2017 годах фактическая загруженность пяти федеральных тренировочных центров в среднем составляла не более 60% их годовой мощности, что говорит о неэффективном использовании имеющейся тренировочной инфраструктуры и недостатках планирования Минспортом России тренировочных процессов", - заявил аудитор Счетной палаты Владимир Катренко.
Общий объем расходов федеральных центров спортивной подготовки за этот период составил 9,6 млрд рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета (на госзадание и иные цели) - 7,8 млрд рублей, а также от деятельности, приносящей центрам доход - 1,8 млрд рублей. В рамках госзаданий было проведено более двух тысяч мероприятий и 28 соревнований, в том числе и международного уровня. Расходы на проведение данных мероприятий составили 3,9 млрд рублей. Расходы на проведение капитального ремонта центров и на содержание спортивных объектов, построенных к Олимпиаде 2014 года в Сочи, составили 3,5 млрд рублей.
Счетная палата по итогам проверки отметила высокую зависимость спортивных центров от бюджетного финансирования. Например, в ФГБУ "Озеро Круглое" наблюдается наибольшая степень зависимости, так как доходы за счет внебюджетных источников за 2015-2017 годы составляли от 9 до 13% от общей суммы. "Низкие темпы развития внебюджетной деятельности не только увеличивают степень зависимости федеральных центров от одного крупного заказчика (в данном случае Минспорт), но и являются сдерживающим фактором развития их материальной базы, внедрения новых технологий, повышения сервиса оказываемых услуг, что в свою очередь приводит к снижению уровня их конкурентоспособности", - заявил аудитор.
Коллегия направит представления в Минспорт России и ФГБУ "Озеро Круглое". Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.