CAS принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА к IAAF

В среду британская газета The Times сообщила, что глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин направил письмо президенту IAAF Себастьяну Коу, в котором потребовал "как можно скорее" восстановить членство российской легкоатлетической федерации. Также в письме говорится, что российская сторона будет отстаивать свои права, с этой целью направив апелляцию в CAS. Позднее информацию о подаче апелляции ТАСС подтвердили в ВФЛА.

ТАСС, 27 сентября. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял к рассмотрению апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о продлении приостановления членства в организации. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после того, как российская сторона, по данным СМИ, приняла упрощенные условия решения данного вопроса. В частности, WADA отозвало требование признать доклад своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена и потребовало предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и "подозрительным" образцам допинг-проб. Позднее IAAF заявила, что в вопросе членства ВФЛА будет придерживаться собственных критериев (восстановление РУСАДА было одним из условий), рабочая группа организации представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря.

IAAF приостановило членство ВФЛА в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA под руководством бывшего главы организации Ричарда Паунда о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. После этого российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и другим международным соревнованиям. Позднее IAAF предоставило некоторым российским спортсменам право выступать на международных стартах в нейтральном статусе.