Смертин в ближайшее время получит отчеты по поводу расистских выкриков фанатов "Торпедо"

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полные отчеты с материалами относительно выкриков оскорбительного характера на матче 1/16 финала Олимп - Кубка России между московскими "Торпедо" и "Динамо" поступят в Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил инспектор РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.
На матче, который прошел в среду и завершился победой "Динамо" со счетом 1:0, были зафиксированы выкрики расистского содержания со стороны фанатов "Торпедо" в адрес темнокожего футболиста бело-голубых Самбы Соу. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", делегат матча отразил это в своем рапорте.
"На данном матче работали представители системы мониторинга РФС, полные отчеты с материалами будут у меня у ближайшее время. На этом матче действительно было много оскорбительных выкриков разного содержания, но определять их характер может только Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В случае если вина болельщиков "Торпедо" будет доказана, то несомненно будут применены санкции", - сказал Смертин.