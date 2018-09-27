ЦСКА и "Спартак" по итогам дерби оштрафованы в общей сложности на 550 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА по итогам дерби со "Спартаком" на 175 тыс. рублей, красно-белых - на 375 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл со "Спартаком" вничью со счетом 1:1.

"Решение по матчу ЦСКА - "Спартак" принималось на основании рапорта делегата матча, а также материалов СМИ и других общедоступных источников. Футбольный клуб ЦСКА за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и использование ими пиротехнических изделий оштрафован в общей сложности на 175 тысяч рублей. Футбольный клуб "Спартак" за использование болельщиками пиротехнических изделий, а также скандирование оскорбительных выражений оштрафован в общей сложности на 175 тыс. рублей. За использование несогласованных баннеров и баннера с ненормативной лексикой, футбольный клуб "Спартак" оштрафован в общей сложности на 150 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни, футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"Кроме того, болельщики ЦСКА использовали несогласованные баннеры. На заседании представитель ЦСКА объяснил, что по размерам баннеры не требуют согласования, однако не смог предоставить доказательства по их размерам, при этом попросив отложить данный вопрос до следующего заседания КДК, что мы и сделали", - добавил он.

"Футбольный клуб "Динамо" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес "Анжи" оштрафован на 70 тысяч рублей. Футбольный клуб "Арсенал" по итогам матча с "Рубином" оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками тульской команды оскорбительных выражений. Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов оштрафован на 20 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче против "Оренбурга". По итогам матча "Зенит" - "Локомотив" клубы оштрафованы в общей сложности на 40 тысяч рублей за использование пиротехники", - заключил Григорьянц.

Следующее заседание КДК состоится 3 октября.