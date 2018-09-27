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Сборные по футболу
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Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

На проведение турнира также претендовала Турция
Кубок чемпионата Европы по футболу EPA/IAN LANGSDON
Кубок чемпионата Европы по футболу
© EPA/IAN LANGSDON

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /ТАСС/. Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Такое решение принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.
На проведение турнира также претендовала Турция.

На проведение турнира также претендовала Турция. За заявку Германии было отдано 12 голосов, за Турцию - четыре, один делегат воздержался.

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Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии: Берлине, Дортмунде, Кёльне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте, Мюнхене и Лейпциге. Все арены уже построены и функционируют.

Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды было страной-хозяйкой мировых первенств - в 1974 и 2006 годах.

Чемпионат Европы в 2020 году пройдет на 12 стадионах в 12 странах, являющихся членами УЕФА. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира.

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