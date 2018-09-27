Гамба: сборная России по дзюдо огорчена результатом на чемпионате мира

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо разочарована своим выступлением на чемпионате мира в Баку, однако в целом у команды есть потенциал для роста результатов в оставшиеся до Олимпийских игр два года. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной России итальянец Эцио Гамба.

Сборная России на чемпионате мира в Баку завоевала серебро и три бронзы. Второе место в весовой категории до 60 кг выиграл Роберт Мшвидобадзе, Александра Бабинцева стала третьей в весовой категории до 78 кг, а Нияз Ильясов занял третье место в весе до 100 кг. Еще одна бронза была завоевана в командном первенстве. В общекомандном зачете российская команда заняла девятое место.

"В целом мы должны быть огорчены результатом, потому что наша команда гораздо сильнее, чем те результаты, которые были показаны. Я ожидал, что мужская и женская команды завоюют 5-6 медалей, меня очень удивило, что мы остались без медалей в весовых категориях до 81 и 90 килограммов. Также я был удивлен выступлением Беслана Мудранова, который мог пробиться в финал, победить любого соперника. Но это жизнь, это дзюдо, мы уже ничего не можем изменить", - сказал Гамба.

Сборная России пятый чемпионат мира подряд остается без золотых медалей. Последним чемпионом мира в составе российской команды был Тагир Хайбулаев, который в Париже в 2011 году стал первым в весовой категории до 100 кг. Первое место в неофициальном общекомандном зачете на турнире в Баку заняла сборная Японии, в активе которой восемь золотых медалей.

"Это моя главная оценка, теперь нам надо посмотреть на общую ситуацию, включая выступление других команд. Япония на сегодня на шаг впереди остальных, но если оценить выступление следующих пяти-шести команд, то Франция, как и мы, имела шесть спортсменов, дошедших до стадии розыгрыша медалей. Другое дело, что нам не повезло, поскольку это дало нам только одно серебро, две бронзы и три седьмых места. Но у других команд до розыгрышей медалей добрались максимум четыре-пять спортсменов", - отметил он.

"Так что в целом картина хорошая, мы можем быть удовлетворены, тем более что до Олимпийских игр еще два года", - подчеркнул итальянский специалист.