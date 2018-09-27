Экипаж Каргинова победил на 10-м этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 27 сентября. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе китайской части ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Каргинов проехал спецучасток за 4 часа 13 минут 45 секунд. Второе место занял его партнер по команде китаец Цзы Жун (отставание 2 часа 1 минута 34 секунды), третьим финишировал еще один пилот "КамАЗ-мастер" россиянин Эдуард Николаев (+2:19.50).

В общем зачете среди грузовиков также лидирует экипаж Каргинова (9:50.22). Второе место занимает экипаж Николева (+2:32.31), третье - Цзы Жуна (2:58.16).

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на две части. Первые семь этапов состоялись с 20 по 27 июля в России и прошли через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии. Вторая часть проходит по территории Китая и завершится 28 сентября. Ралли проходит в восьмой раз.