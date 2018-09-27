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КХЛ

"Автомобилист" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Северсталь"

Встреча завершилась со счетом 4:0
Хоккеисты "Автомобилиста" Станислав Красильников/ТАСС
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Иван Вишневский (23-я минута), Найджел Доус (39, 46) и Стефан да Коста (41). Для "Автомобилиста" эта победа стала 11-й подряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем сезоне КХЛ. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА, в прошлом сезоне команда одержала 20 побед кряду, серия прервалась в матче с "Сочи" (2:3 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" продолжает лидировать, набрав 22 очка, "Северсталь" на Западе с девятью очками идет восьмой.

"Автомобилист" в следующем матче примет московское "Динамо", "Северсталь" в гостях сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 29 сентября.

В других матчах магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл в овертайме московское "Динамо" со счетом 6:5, "Локомотив" в гостях оказался сильнее "Трактора" - 2:1.

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