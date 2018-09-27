"Автомобилист" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Северсталь"

Сборные по футболу

Руководство "Шальке" с нетерпением ожидает старта ЧЕ-2024 по футболу

В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии

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